Konya\'da İlk Engelli Para Lazer Yarışması Düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez engelli bireyler için "Konya Para Lazer Yarışması" düzenledi.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 7 kategoride 62 ortopedik birey katıldı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışmada kategoriler; akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, ortopedik el, ortopedik ayak, scooter engelli, hızlı tekerlekli sandalye, kaledyen engelli olarak belirlendi.

Organizasyonda mücadele eden tüm katılımcılara ödül ve madalya verildi

Yarışmacılardan akülü tekerlekli sandalye kategorisinde birinci olan Şenol Baş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu. Yarışmaya katılan Aydın ailesi de birlikte keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Katılımcılardan Fatih Uğur da engellilerin sosyal hayata adapte olması açısından yarışmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Engellilere fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini görüyoruz. Burada kimin birinci, ikinci, üçüncü olduğu önemli değil. Burada her bireyin neler yapabileceğini, başarabileceğini gösterebilmesi için alan oluşturulmasında emeği geçen herkese ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederim" dedi. - KONYA