Konya\'da kilo vermek için başladılar, İtalya\'da dünya şampiyonluğu hedefliyorlar

Konya'da kilo verebilmek için spora başlayan Muhammet Ayhan Koçak ve Yusuf Samet Kirişli, 18-27 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

Yaklaşık 20 yıldır kick boks ve boks branşlarıyla ilgilenen milli takım antrenörü İzzet Arabacı, başkanlığını yaptığı İzzet Arabacı Spor Kulübünde de genç sporcular yetiştiriyor.

Kulübünde sağlık, egzersiz ve kilo verme gibi farklı amaçlarla spora başlayan gençler arasından yetenekli ve milli takım hedefi olan sporcuları belirleyen Arabacı, Muhammet Ayhan Koçak ile Yusuf Samet Kirişli'yi de bu şekilde tespit ederek, müsabakalara hazırladı.

Elde ettikleri başarıların ardından milli takım kadrosuna giren her iki sporcu da İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

"İki sporcumu şampiyonaya göndermenin gururunu yaşıyorum"

Milli Takım Antrenörü İzzet Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübünden iki sporcusunun Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.

İki sporcusunun da kulübe kilo verme amacıyla geldiğini ifade eden Arabacı, şunları kaydetti:

"Kilo vermek amacıyla geldiler ama sonra uzun yıllar boyunca çalıştık. Son 2 yıldır Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Şimdi de milli takım adına Dünya Şampiyonası'na katılacaklar. Bu şampiyona kick boks branşının en büyük ve en önemli turnuvalarından birisi. Biz de buna çok ciddi bir şekilde hazırlandık. Burada inşallah dünya şampiyonu olup altın madalyayı ülkemize kazandırıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyoruz."

"Hayatım artık spor oldu"

18 yaşındaki Muhammet Ayhan Koçak da 2022'de kilo vermek amacıyla kick boksa başladığını söyledi.

Spora başladığında yaklaşık 85 kilo olduğunu anlatan Koçak, bir yıl içerisinde 74 kiloya kadar düştüğünü, bu süreçte İzzet Arabacı'nın kendisini fark ederek müsabakalara hazırladığını anlattı.

İlk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde üçüncü olduğunu belirten Koçak, "İzzet hocam bana, 'Seni dövüşçü yapacağım.' dedi. O günü hiç unutmuyorum. O günden sonra dövüşçü oldum. Dövüşmeye başladım. Hayatım artık spor oldu." ifadelerini kullandı.

İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda gençlerdeki son yılında altın madalya kazanmayı hedeflediğini anlatan Koçak, "Seneye de büyüklere geçiyorum. Büyüklerde Türkiye şampiyonu olup ilk senemde milli takıma gitmek istiyorum." dedi.

"Çok emeğimiz var"

Yusuf Samet Kirişli ise kick boksa 11 yaşında fazla kilosundan kurtulmak amacıyla başladığını söyledi.

Yaklaşık 75 kilo ile başladığı sporda 15 kilo verdiğini vurgulayan Yusuf Samet Kirişli, "Bir süre sonra antrenmanlarda İzzet hocamın dikkatini çekmişim. Yoğun çalışmalarımızın sonucunda 2026'da Diyarbakır ve Bolu'da Türkiye şampiyonluğu kazandım. Şimdi de İtalya'daki Dünya Şampiyonası'na katılıp, inşallah altın madalyayı Türkiye'ye getirmek istiyorum. Çok çalıştık. Çok emeğimiz var." diye konuştu.

Kirişli, 2027'de büyükler kategorisinde de Türkiye şampiyonu olarak milli takıma girmek, ilerleyen yıllarda ise profesyonel organizasyonlarda mücadele etmek istediğini dile getirdi.