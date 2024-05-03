Konya'da minder güreşlerinde Türkiye Şampiyonu olan Yasin Yeşil, Karacabey'in gururu - Son Dakika
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Konya'da minder güreşlerinde Türkiye Şampiyonu olan Yasin Yeşil, Karacabey'in gururu

Konya\'da minder güreşlerinde Türkiye Şampiyonu olan Yasin Yeşil, Karacabey\'in gururu

Keşlik Mahallesi'nden Yasin Yeşil, U-23 yaş grubunda ve 70 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Köyüne coşkuyla karşılanan Yasin Yeşil, dualar eşliğinde kurban kesildi ve altın takıldı.

03.05.2024 15:36
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Konya'da yapılan minder güreşlerinde, U-23 yaş grubunda ve 70 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Keşlik Mahallesi'nden Yasin Yeşil, Karacabey'in gururu oldu.

Büyük bir başarıya imza atan şampiyon güreşçi, dün köyü Keşlik'te coşkuyla karşılandı. Meşalelerle köyüne giriş yapan Yasin Yeşil için dualar sonrası kurban kesildi. Tüm köy halkının tebriklerini tek tek kabul eden Şampiyon Güreşçi Yasin Yeşil'e Keşlik Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Durak da altın taktı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konya'da minder güreşlerinde Türkiye Şampiyonu olan Yasin Yeşil, Karacabey'in gururu - Son Dakika

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