Konya'daki Filistin dostluk maçında tribünler pankartlarla Filistin'e destek verdi

Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde Filistin Milli Takımı oyuncuları sahaya çıkarak taraftarı selamladı.

Stadı dolduran futbolseverler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin marş ve ezgilerine eşlik etti.

Tribünde üzerinde "Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak" yazısı ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sporcular ile gazetecilerin yer aldığı dev pankartlar açıldı.

Ayrıca sahanın zeminine barış ve özgürlüğü temsil eden beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs betimlemelerinin yer aldığı aldığı pankart serildi.

Doğu tribününde ise İsrail'e karşı 2000 yılında İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra, Filistin direnişinin ve özgürlük mücadelesinin sembolü Hanzala ile Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden torunu Rim'i kucağında tutan ve "Ruhumun ruhu" sözleriyle seven Filistinli dede Halid Nebhan'ın yer aldığı kareografi açıldı.

Öte yandan saha kenarından çok sayıda beyaz güvercin salındı. İstiklal Marşı ile Filistin Milli Marşı'nın okunduğu statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük", "Filistin sen bizim kardeşimizsin" ve "Yeşil siyah özgür Filistin" sloganları atıldı.

Seranomiye futbolcular, Gazzeli çocuklarla çıktı. Her iki takımın oyuncuları tirbünleri birlikte selamladı.

"Filistinli kardeşlerimize 'Sahipsiz değilsiniz' mesajı veriyoruz"

Karşılaşma öncesinde stattakilere seslenen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kentte Filistin Günü dolayısıyla çeşitli programların düzenlendiğini söyledi.

Erdoğan, Filistin Milli Takımı ile Konyaspor maçıyla ilgili, "Biz 'Burası sizin de eviniz.' diyoruz. Filistinli kardeşlerimize 'Sahipsiz değilsiniz' mesajı veriyoruz. 'Herkes sessiz kalsa da Türkiye, bu soykırıma sessiz kalmayacak.' diyoruz. Çocuklar yaşayabilsin, okullarına gidebilsin, bölgede barış olsun diye soykırımcı, zalim İsrail'in durdurulmasını istiyoruz ve masum Filistin halkının kendi vatanında özgürce yaşamasını istiyoruz. Kudüs ve Filistin özgür olana kadar susmayacağız. Çalışmaya, hatırlamaya, hatırlatmaya ve zalimler için dünyayı dar etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da burada Filistin halkının yanında olunduğunun mesajını verdiklerini söyledi.

Konya'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çeşitli programlarının ardından Filsitin Milli Takımı ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiğini anlatan Bak, "Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Buradan tüm dünyaya mesaj veriyoruz. 'Filistin'in yanındayız, Filistin özgür kalana kadar hep beraber burada mücadele etmeye devam edeceğiz.' diyoruz. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler kürsüsünde söyledi ve her zaman Filistin'in yanında olacağımızı ifade etti." dedi.

Türkiye'nin her zaman zalimlerin karşısında, mazlumun yanında olduğunu belirten Bakan Bak, sporun ortak bir dil olduğunu vurgulayarak, "Biz özgür Filistin'in yanındayız. Dün akşam İrlandalı futbolcuların gösterdiği davranış tüm dünyaya bir mesaj. Cristiano Ronaldo da bir mesaj vermişti. Aynı şekilde İskoçya'nın Celtic takımı, İspanya Mili Takımı ve bizim takımlarımız Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımlarımız hep birlikte mesaj verdiler. Filistin devleti kurulana kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da maça gelenlere teşekkür etti.

Karşılaşmayı, Konya Valisi İbrahim Akın, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, protokol üyeleri de takip etti.