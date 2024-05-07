Konya\'nın En Büyük Kapalı Tenis Kortu Hizmete Açılıyor

Spor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında temelini attığı Konya'nın en büyük kapalı tenis kortunun yapımı tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde temeli atılan Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu'nun yapımı tamamlandı. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortu özelliği bulunan ve 4 bin 915 metrekare arsa üzerinde 2 bin 916 metrekarelik alanda inşa edilen tesiste; 3 adet tenis kortunun yanı sıra soyunma ve dinlenme odaları, kafeterya, teras, otopark alanı yer alıyor. Geniş hizmet yelpazesiyle toplumun tüm kesimlerine hitap eden proje ve çalışmaları hayata geçiren ve bu sayede Karatay'ı geleceğe taşıyan Karatay Belediyesi, Karatay Kapalı Tenis Kortu'nu Türkiye ve Türk gençliği için anlamlı olan bir günde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete açılması hedefliyor.

"Konya'mızın spor altyapısına hizmet etmeye devam ediyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projedeki son çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, her yaştan vatandaşın daha modern şartlarda spor yapma imkanına kavuşması ve özellikle gençlerin spora yönlendirilmesi için önemli yatırımlarına devam ettiklerinin altını çizdi. Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak Konya'mız ve Karatay'ımızın spor altyapısına hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizler, sporun gücüne inanıyor ve gençlerimizin sporla iç içe büyümesini sağlamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu hedefle yapımını tamamladığımız tesisimizi de inceledik ve son çalışmaları yerinde gördük. Ulubatlı Hasan Mahallemizdeki Kapalı Tenis Kortu, hizmete girdiğinde kaliteli spor yapma imkanlarının yanında milli ve manevi değerleriyle yetişmiş birbirinden başarılı sporcuların yetiştiği güzel bir tesis olacak. Kapalı alanda 3 ayrı tenis kortunda gençlerimize uzun yıllar hizmet edecek bir tesisi daha Konya'mıza ve Karatay'ımıza kazandırmış olduk. Bu ve daha birçok spor tesisimizle birlikte gençlerimizin kendilerini iyi bir şekilde yetişmelerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Şehrimizin en büyük kapalı tenis kortumuzun ilçemize, şehrimize ve tüm tenis severlere hayırlı olsun" dedi. - KONYA