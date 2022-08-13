Yol bisikletinin şampiyonları İran ve Özbekistan - Son Dakika
Üye Girişi

Yol bisikletinin şampiyonları İran ve Özbekistan

13.08.2022 18:31
Yol bisikletinin şampiyonları İran ve Özbekistan

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler yol bisikletinde İranlı Mohammed Ganjkhanlou şampiyon oldu.

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler yol bisikletinde İranlı Mohammed Ganjkhanlou şampiyon oldu. Kadınlarda ise Özbekistan'dan Olga Zabelinskaya altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında erkekler bisiklet 100 kilometre yol yarışını İranlı bisikletçi Mohammed Ganjkhanlou birinci sırada bitirdi. Meram Dutlukır Mevkii'nde yapılan yarışmada Cezayirli Youcef Reguigui ikinci olurken, bronz madalya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yousif Mirza Al-Hammadi'nin oldu.

KADINLAR YOL BİSİKLETİNDE ZİRVE ÖZBEKİSTANLI ZABELINSKAYA'NIN90 kilometre yol yarışlarında kürsüye Özbekistanlı ve İranlı sporcular çıktı. Meram Dutluklar Mevkii'nde yapılan yarışmalarda Özbekistan'dan Olga Zabelinskaya 2.23.10'luk derecesi, 37.72'lik averajı ile altın madalyanın sahibi oldu. Yine aynı ülkeden Margarita Misyurina 2.32.21'lik derece 35.44'lük averaj ile gümüş madalya kazandı. İran'dan Mandana Dehghan ise 2.32.22'lik derecesi ve 35.44'lik averajla bronz madalyayı aldı.

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı zorlu etapta bisikletçiler, finiş çizgisine yaklaşırken güçlük çekti.

YORUMLAR
500
Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti
Kaynak: DHA

Özbekistan, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yol bisikletinin şampiyonları İran ve Özbekistan - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
18:24 Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
18:24 Ortağı tarafından öldürülmüştü! Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 18:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yol bisikletinin şampiyonları İran ve Özbekistan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement