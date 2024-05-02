Konya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Konyaspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Konya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Konyaspor'u Ziyaret Etti

Konya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Konyaspor\'u Ziyaret Etti

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya milletvekilleri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Fenerbahçe maçı öncesi Konyaspor'u ziyaret ederek başarılar diledi.

02.05.2024 10:23  Güncelleme: 10:29
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya milletvekilleri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Fenerbahçe maçı öncesi Konyaspor'u ziyaret ederek başarılar diledi.

Konya Valisi Özkan, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Fenerbahçe maçı öncesi Kayacık Tesisleri'nde antrenman yapan Konyaspor'u ziyaret etti. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, antrenmanı takip eden taraftarlar ve futbolcularla görüşen Başkan Altay, Konyaspor'u her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Konyaspor her zaman en iyisini hak ediyor. Bu takım, bu şehir, bu taraftar ve en çok da bu futbolcular, Süper Lig'de şehrimizi temsil etmeyi hak ediyorlar. Biz de size güveniyoruz. Son 4 maçta en iyisini yapacağınıza ve Süper Lig'de kesintisiz bir şekilde yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Bütün desteklerimiz sizinle, başarılar diliyorum" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Konyaspor'a desteklerini dile getirerek, "Futbolcularımızla, teknik heyetimizle şehrin ruhunu buraya yansıtacağız. Önümüzdeki maçları alarak yolumuza devam edeceğiz. Hepimiz sizinle beraberiz" ifadelerini kullandı.

Konyaspor Kayacık Tesisleri'ndeki ziyarete AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Konyaspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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