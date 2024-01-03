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Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, liderlik mücadelesinde - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, liderlik mücadelesinde

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor. Takım, Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü ile yapacağı maçı kazanarak puan farkını 4'e çıkarmayı hedefliyor. Mavi Kelebekler, bu sezon mağlubiyet yüzü görmedi ve 10 maçı da kazandı. Karşılaşma, 7 Ocak Pazar günü canlı olarak yayınlanacak.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, liderlik mücadelesinde
03.01.2024 - 12:35,
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Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı "Mavi Kelebekler", Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü ile karşılaşacak. Liderlik koltuğunda oturan Mavi Kelebekler, bu karşılaşmayı kazandıkları takdirde güçlü rakibi Yalıkavak ile puan farkını 4'e çıkaracak.

Ligde bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen ve çıktığı 10 maçı da kazanan Konyaaltı'nın Mavi Kelebekler'i, lige verilen milli aranın ardından oynadığı ilk maçta deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK takımını 44-29 mağlup ederek zirvedeki yalnızlığını sürdürmüştü. Geçtiğimiz fikstür haftasını maç yapmadan geçen ve dinlenme fırsatı bulan Konyaaltı, pazar günü karşılaşacağı Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü maçını da kazanarak namağlup serisini devam ettirmek istiyor. Lig lideri ile ikincisinin karşı karşıya geleceği mücadele, 7 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, Konyaaltı Belediyesi Facebook ve YouTube kanalı ile Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Puan farkı 4'e çıkacak

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı bu maçla beraber 2024 maç takviminin de ilk karşılaşmasına çıkarak yeni yıla "merhaba" diyecek. Ligde 20 puan ile lider konumda bulunan Mavi Kelebekler, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde 18 puanla ikinci sırada yer alan güçlü rakibi Yalıkavak ile puan farkını 4'e çıkaracak.

Tarihi bir yıl oldu

2023 yılının ülkemiz ve Konyaaltı açısından tarihi bir yıl olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Türkiye'ye hentbolda ilk kez bir Avrupa Kupası kazandırmanın gururunu 2023 yılında hep birlikte yaşadık. Konyaaltı'nın adını tarihe altın harflerle yazdırdık. Umuyorum ki 2024 yılı da geçtiğimiz yıl gibi başarılarla dolu geçer" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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