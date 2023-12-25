Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ni mağlup etti

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK takımını deplasmanda 44-29 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini 10 maça taşıdı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı tüm maçları kazanma başarısı gösteren Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, lige verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK ile karşılaştı. Karşılaşmada baştan sona üstün bir performans sergileyen Mavi Kelebekler, maçın ilk devresini 19-9 önde kapattı. Akdeniz ekibi, ilk yarıdaki üstünlüğünü maç sonuna da yansıtarak maçı 44-29 kazanmasını bildi ve ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Maçın en skorer oyuncusu ise Konyaaltı forması giyen ve 12 gol kaydeden Ceylan Aydemir oldu. Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ndeki bir sonraki maçında Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü ile 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 17.00'de karşılaşacak ve 2024 yılına "merhaba" diyecek. - ANTALYA