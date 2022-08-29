Mavi Kelebekler yeni sezona hazır - Son Dakika
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Mavi Kelebekler yeni sezona hazır

29.08.2022 11:32
Mavi Kelebekler yeni sezona hazır

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş ile yaptığı hazırlık maçlarıyla yeni sezon çalışmalarını tamamladı.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş ile yaptığı hazırlık maçlarıyla yeni sezon çalışmalarını tamamladı.

Yeni sezonda 4 kulvarda yarışacak Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, yaptığı hazırlık maçları ile çalışmalarını tamamladı. İzmir'in ev sahipliğini yaptığı hazırlık maçları, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş ile yapıldı. İki maçta da sergilediği performans ile teknik heyeti memnun eden Mavi Kelebekler, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu oyunla da göz doldurdu. Avrupa ve Türkiye'de oynanacak maçları düşünerek kadro derinliğini artırdıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mavi Kelebekler'e güvendiğini belirtti. Sezona, hafta sonu Kastamonu Belediyesi GSK ile oynayacakları Süper Kupa ile başlayacaklarını ifade eden Esen, Antalya'yı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

"4 kupayı da alacak güçteyiz"

2022-2023 sezonu öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi. Yaptıkları hazırlık maçları ile takımın artı ve eksilerini tespit ettiklerini ifade eden Ünsal, yeni sezona büyük bir istek ve enerji ile başlayacaklarını vurguladı. Süper Lig'de başarılı 2 yılı geride bıraktıklarını belirten Ünsal, bu yıl daha sert ve mücadeleyi son saniyelere kadar bırakmayan bir takım oluşturduklarını dile getirdi. Süper Kupa, Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Ligi kupası olmak üzere 4 kupayı da alacak güçte olduklarını vurgulayan Ünsal, oynayacakları her maça ayrı hazırlanacaklarını dile getirdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mavi Kelebekler yeni sezona hazır - Son Dakika

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