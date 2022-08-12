Konyaaltı Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştiriyor - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştiriyor

12.08.2022 13:23
Konyaaltı Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Konyaaltı Belediyesinin Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlediği yaz spor kursları yoğun şekilde devam ederken, minik sporcular kurslardan memnun olduklarını ifade etti.

Konyaaltı Belediyesinin Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlediği yaz spor kursları yoğun şekilde devam ederken, minik sporcular kurslardan memnun olduklarını ifade etti.

Konyaaltı Belediyesinin her yıl yaz aylarında düzenlediği spor kurslarına yoğun katılım sağlandı. Futbol, basketbol, hentbol, tenis ve birçok branşta kurs eğitimleri verilirken, yetişkinler için de tenis kursu açıldı. Sabah sporu ile başlayan eğitimler, belirli gün ve saatlerde branşlar halinde devam ediyor.

Gençlerin yazın hem sağlıklı hem de keyifli bir dönem geçirebilmesi için spor kurslarını her yıl açtıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu hizmeti aksatmadan sürdüreceklerini söyledi.

İlerleyen süreçte talepler doğrultusunda kursların kapasitesini artırabileceklerini söyleyen Esen, spor tesislerinde de kapasite artırımına gidebileceklerini ifade etti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyon depoladığını belirten Esen, "Biz aynı zamanda geleceğin sporcularını da yetiştiriyoruz. Gençlerimizi spora daha fazla yönlendirmek ve sportif faaliyetler içinde yer almasını istiyoruz" dedi.

"Mavi Kelebekler örnek"

Konyaaltı Belediyesi yaz spor Kurslarında eğitim alan kursiyer Asya Bade Bahadır, hentbolla arkadaşlarının sayesinde tanıştığını söyledi. Yakar top oynarken güvenlik görevlisinin bunu fark etmesi üzerine öğretmene bildirdiğini söyleyen Bade Bahadır, "Güvenlikteki abi bunu öğretmenimize söyledikten sonra hentbola kayıt oldum. Hentbolla tanıştığım için çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür ederim. Ablalarımızın izinden gidiyoruz" dedi.

Bir diğer kursiyer Anıl Akyüz ise, futbolu pek sevmediğini ancak Konyaaltı Belediyesi'nin yaz kurslarına katıldıktan sonra futbolu sevmeye başladığını söyledi.

Hentbol kursunun güzel ve eğlenceli olduğunu söyleyen bir diğer kursiyer Selen Değirmenci, ileride hentbolcu olmak istediğini ifade etti.

Üç yıldır Konyaaltı Belediyesi'nin kurslarına katıldığını söyleyen kursiyer annesi Zeliha Seyhan, çocuklarını da yaz spor kurslarına kaydettiğini söyledi. Kursları ve içeriklerini çok yararlı gördüğünü söyleyen Seyhan, "İki oğlum hem basketbol hem de futbol kursunda. Burada olmayı, basketbol ve futbolu çok seviyorlar. Bu yaşlardaki çocukların gelişimi ve büyümesi açısından çok önemli. Üç yıldır belediyenin çalışmalarını takip ediyorum. Yazın çocuklarım kışın da kendim gidiyorum. Bu olanakları bize sağladıkları için Konyaaltı Belediyesi ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Konyaaltı Belediyesi kapı kapı gezip talepleri dinliyor Konyaaltı Belediyesi kapı kapı gezip talepleri dinliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaaltı Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştiriyor - Son Dakika

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