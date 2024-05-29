Konyalı Milli Judocu Sinem Oruç Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Konyalı Milli Judocu Sinem Oruç Altın Madalya Kazandı

Konyalı Milli Judocu Sinem Oruç Altın Madalya Kazandı

Konyalı milli judocu Sinem Oruç, Polonya'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda altın madalya alarak şampiyon oldu. Genç judocu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

29.05.2024 09:56  Güncelleme: 10:01
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Konyalı milli judocu Sinem Oruç, Polonya'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda altın madalya alarak şampiyon oldu. Genç judocu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Polonya'nın Biasko Biala şehrinde 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda 17 yaşındaki milli judocu Sinem Oruç, Türkiye'yi temsil etti. Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olan Sinem Oruç, 63 kiloda tatamiye çıktı. Finalde Alman rakibi Sara-Tamar'ı mağlup ederek şampiyon olan Sinem Oruç, bu yıl ikinci kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Milli sporcu Sinem, ayrıca 27-30 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'na seri başı olarak katılmayı garantiledi. Hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu belirten Sinem Oruç, altın madalyayı ülkesine getirmeyi çok istediğini ifade etti.

"En son Polonya'da düzenlenen Avrupa Kupasında şampiyon oldum"

10 yıldır judo ile uğraştığını belirten milli judocu Oruç, "Konya Büyükşehir Kulübü'nde 10 yıldır judoya devam ediyorum. Ablam karateye gidiyordu, oradan biraz dövüş sporlarına ilgim vardı. Ondan sonra Hakan hocam ve Şeyda hocamın sayesinde bu spora başladım. 2 kere Avrupa şampiyonu oldum. Dünya şampiyonluğum var. 2023 yılında da Gençlik Olimpiyatları'nda ikinciliğim var. En son Polonya'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldum. Hedefim 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota alıp, orada yarışıp, şampiyonluğu hem ülkemize hem de Konya'ya getirmek" dedi.

"İstiklal Marşımızı okuttuğum için gururlu ve mutlu oluyorum"

Antrenmanlarının son hızla devam ettiğini ifade eden Oruç, "Burada arkadaşlarım var. Onlarla bir hedef doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. Önümde haziranın son haftasında Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonası var, şu an ona hazırlanıyorum. Bir hedefim olduğu için mutluyum çünkü sorumluluklarım var, hedeflerim var. Bu doğrultuda çalıştığım için mutluyum. Hem ailem hem hocalarım ve ailem her zaman yanımda, hep destekçim. Takım arkadaşlarım, ben derece yaptıkça hem gururlanıyor hem de mutlu oluyor. Ben de İstiklal Marşımızı okuttuğum için gururlu ve mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

Judoda örnek aldığı birçok olimpiyat şampiyonunun olduğunu söyleyen milli sporcu, "Judoda olimpiyat şampiyonları var. Hedefim olimpiyatlar olduğu için olimpiyat şampiyonu olan her sporcuyu örnek olarak alıyorum. Çünkü hedefimiz orası olduğu için örnek olarak görüyoruz. Ben de judoda Japon sporcu Uno'yu örnek alıyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyalı Milli Judocu Sinem Oruç Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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