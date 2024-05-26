Uluslararası 1. Sınıf Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Uluslararası 1. Sınıf Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti

Uluslararası 1. Sınıf Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları\'nda Türkiye\'yi temsil etti

Uluslararası 1. Sınıf Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Ankara'da düzenlenen Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda Türkiye'yi ve Konya'yı temsil etti. Bedir, aynı zamanda Antalya Konyaaltı Bahtılı Meslek Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktadır ve Türkiye'de tekvando sporunun yaygınlaşması için beden eğitimi ve spor derslerinin ilkokul 1. sınıftan itibaren uygulanmasının önemli olduğunu vurgulamıştır.

26.05.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası 1. Sınıf Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, 24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara'da yapılan Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda (Multi European Games Taekwondo 2024) Türkiye'yi ve Konya'yı temsil etti.

Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştiriliyor. Konyalı Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, düzenlenen organizasyona uluslararası hakem olarak davet edildi. Birçok uluslararası müsabakada Türkiye'yi temsil eden ve 1. sınıf hakem olarak terfi eden Ramazan Bedir, aynı zamanda Antalya Konyaaltı Bahtılı Meslek Lisesi'nde başöğretmen olarak Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapıyor. Ramazan Bedir Türkiye'de tekvando sporunun daha fazla yaygınlaşması için ilkokul 1. sınıftan itibaren beden eğitimi ve spor derslerinin beden eğitimi öğretmenleri tarafından uygulanmasının önemli olduğunu ve bu uygulamayla birlikte ülke adına daha fazla sporcu ihtiyacının karşılanabileceğini ifade etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Meslek Lisesi, Konyaaltı, Antalya, Türkiye, Ankara, Konya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası 1. Sınıf Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 AK Parti, sokak hayvanları için İngiltere modelini uygulayacak AK Parti, sokak hayvanları için İngiltere modelini uygulayacak
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
02:11 Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu
22:19 İsrail’de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti İsrail'de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
08:22 Yasa dışı bahis yapanlara operasyon Çok sayıda gözaltı var Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
07:40 Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı
03:01 Hatay’da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı Hatay'da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı
00:45 Reisi’nin ölümünde çarpıcı detaylar Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
22:35 Cannes Film Festivali’nde ’’Gazze’’ geçidi Kırmızı halıya damga vurdular Cannes Film Festivali'nde ''Gazze'' geçidi! Kırmızı halıya damga vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 11:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası 1. Sınıf Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement