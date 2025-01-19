Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı, Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Aydın, Sadık Çiftpınar, Rodrigues, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç Kara, Brekalo, Fall
Gol: Dk. 19 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Jevtovic, Dk. 29 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 29 Winck, Dk. 38 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
3. dakikada ceza sahasına gönderilen topta Taylan Aydın'ın ters kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Guilherme'nin sağ köşeden kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topa gelişine vuran Oğulcan Ülgün'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
19. dakikada Konyaspor öne geçti. Adil Demirbağ'ın pasında Kramer'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
32. dakikada sol köşeden Guilherme'nin kullandığı kornerde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.
33. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası önünden pasında topla buluşan Kramer'in sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Konyaspor 1-0 Önde - Son Dakika
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