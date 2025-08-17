Konyaspor 1-0 Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor 1-0 Önde

Konyaspor 1-0 Önde
17.08.2025 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'ya karşı 1-0 önde. (İlk yarı sona erdi)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Jevtovic'in kafa vuruşunda top savunmaya çarpıp az farkla dışarı gitti.

11. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sorescu'nun şutu savunmadan sekti. Savunmadan seken top Kozlowski'nin önünde kalırken, Kozlowski'nin vuruşunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada Adil Demirbağ'ın pasında Ndao'nun ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada sağ kanattan Ndao'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme Sitya, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Ndao, Enis Bardhi, Aleksic, Umut Nayir

Yedekler: Egemen Aydın, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Pedrinho, Stefanescu, Calusic, Melih Bostan, Bjorlo, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Semih Güler, Abena, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Bacuna, Enver Kulasin, Kozlowski, Alexandru Maxim, Boateng

Yedekler: Kağan Alkış, Arda Kızıldağ, Mirza Cihan, Lungoyi, Muhammet Onur Başyiğit, Osman Kalın, Nazım Sangere, Ogün Özçiçek, Muhammet Taha Güneş, Ege Bulgulu

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Ndao (dk. 18) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Bacuna (Gaziantep FK), Jevtovic, Adil Demirbağ (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor 1-0 Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı
Sahte denklik skandalı 17 yıllık öğretmenin yapmadığı kalmamış Sahte denklik skandalı! 17 yıllık öğretmenin yapmadığı kalmamış
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’in efsane atışması yıllar sonra geri döndü Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in efsane atışması yıllar sonra geri döndü
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Marmara Denizi’ndeki “sessiz“ deprem tehlikesi 1766’dan beri harekete geçmedi Marmara Denizi'ndeki "sessiz" deprem tehlikesi! 1766'dan beri harekete geçmedi
İstanbul’da 4 kadın hırsız tutuklandı Suç makinesi çıktılar İstanbul'da 4 kadın hırsız tutuklandı! Suç makinesi çıktılar
Çocuk eşofmanında gizli tehlike Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 20:11:15. #7.12#
SON DAKİKA: Konyaspor 1-0 Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.