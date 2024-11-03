Konyaspor 3-2 Başakşehir - Son Dakika
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Konyaspor 3-2 Başakşehir

Konyaspor 3-2 Başakşehir

Konyaspor, Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

03.11.2024 15:56
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-2 skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

52. dakikada Serdar Güler'in ortasında ceza sahası içinde yer alan Piatek'ın vuruşunda defansa da çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

66. dakikada Pedrinho'nun ortasında ceza sahası içinde topu alan Ndao'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Pedrihno'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

73. dakikada Pedrihno'nun ortasında ceza sahası içinde Kramer topu Ndao'ya indirdi. Ndao düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

90+3. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında kale önünde Piatek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

Hakemler: Emre Kargın, Hakan Yemişken, Özcan Sultanoğlu

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Boranijasevic dk. 87), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho (Umut Nayir dk. 75), Aleksic (Oğulcan Ülgün dk. 71), Yusuf Erdoğan (Keyta dk. 87), Kramer (Melih İbrahimoğlu dk. 75)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng, Damjanovic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Oliver Kemen (Lucas Lima dk. 78), Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahin, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 60), Deniz Türüç, Miguel Crespo (Matchoi Djalo dk. 70), Joao Figueiredo (Pelkas dk. 60), Serdar Gürler (Davidson dk. 78), Krzysztof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Berkay Özcan, Philippe Keny, Ömer Faruk Beyaz, Ousseynou Ba

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Ndao (dk. 31, 50 ve 73) (Konyaspor), Opoku (dk. 44), Krzysztof Piatek (dk. 90+3) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahin, Deniz Türüç (Başakşehir), Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor 3-2 Başakşehir - Son Dakika

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