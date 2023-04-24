Konyaspor, TFF'ye Adana Demirspor karşılaşmasındaki VAR kayıtlarının açıklanması için başvuruda bulundu

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demir spor'a 2-1 mağlup olan Konyaspor, karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanması için resmi başvuruyu yaptı.

"DİLEKÇEMİZİ TFF'YE İLETTİK"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynadığımız Adana Demirspor maçının 'VAR' kayıtlarının açıklanmasını talep ettiğimiz dilekçemizi Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. Müsabakada Sarper Barış Saka'nın vermiş olduğu penaltı kararı ve VAR'da görevli Alper Çetin'in bu karara sessiz kalması spor kamuoyunda infiale neden olmuştur.

"BU KONUNUN AÇIĞA KAVUŞTURULMASINI İVEDİLİKLE BEKLİYORUZ"

TFF'nin şeffaflık anlayışı gereği VAR kayıtlarını açıklaması isabetli olacaktır. Adaleti sadece sesi çok çıkanların değil, Anadolu kulüpleri başta olmak üzere futbolumuzun gelişimi için istiyoruz. Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada 'dinlendirilecek hakemler' ifadesi yer almaktadır. Bu hakemlerin, tarafımıza bildirilmesini ve aynı zamanda kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz. Tartışmaların son bulması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi adına bu konunun açığa kavuşturulmasını ivedilikle bekliyoruz.

"YENİLİKÇİ YAPININ DESTEKÇİSİ OLACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, sıkıntıların giderilmeyeceği ayyuka çıkmıştır. Bu kapsamda futbolumuzdaki yenilikçi bir yapının her zaman destekçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.