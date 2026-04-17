Konyaspor, Antalyaspor\'u 2-0 Geçti

17.04.2026 23:13
Konyaspor'un teknik direktörü Palut, Antalya'daki galibiyetle ligde rahat bir konuma geldiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Antalya deplasmanında aldıkları üç puanla ligde daha rahat konuma geldiklerini söyledi.

Palut, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şiddetle puana ihtiyacı olan Antalyaspor ile çok ciddi bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade eden Palut, kendini göstermek isteyen oyuncuları şans vermek istediğini anlattı.

Palut, karşılaşmada disiplini elden bırakmadıklarını ve sonuca ulaştıklarını vurguladı.

Oyuncularını 90 dakika disiplinden kopmamalarından dolayı kutlayan Palut, "Maçta en net pozisyonları yakalayan takım bizdik. İnanılmaz mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Gerçekten bugün asıl olan bizim için aldığımız üç puan, ligde kendimizi daha rahat bir konuma taşımamız." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 21 Nisan Salı günü Fenerbahçe'yi konuk edeceklerine dikkati çeken Palut, "Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil. Çetin bir şampiyonluk yarışındalar. Kendi sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir maç olacak. Kalan kısa zamanda en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Biz elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Taraftarımıza çağrım, gelsinler bizi desteklesinler. Umarım, onları evlerine mutlu gönderecek bir sonuçla salı günü karşılaşırız." ifadelerini kullandı.

Palut, Antalyaspor'a başarı diledi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 23:46:49. #7.12#
