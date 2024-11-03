Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yendi

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

03.11.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Emre Kargın, Hakan Yemişken, Özcan Sultanoğlu

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Boranijasevic), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 87 Keyta), Ndao, Pedrinho (Dk. 76 Melih İbrahimoğlu), Aleksic (Dk. 71 Oğulcan Ülgün), Kramer (Dk. 76 Umut Nayir)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen (Dk. 77 Lima), Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 60 Berat Özdemir), Crespo (Dk. 70 Djalo), Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 60 Pelkas), Serdar Gürler (Dk. 77 Davidson), Piatek

Goller: Dk. 32, 50 ve 73 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Opoku, Dk. 90+2 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı, Dk. 88 Guilherme, Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

50. dakikada yeşil-beyazlılar yeniden öne geçti. Pedrinho'nun ortasında arka direkte topu kontrol eden Ndao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

59. dakikada Piatek'in pasında Deniz Türüç'ün yerden vuruşunda top, kaleci Slowik'te kaldı.

66. dakikada Pedrinho'nun ortasında Ndao'nun bekletmeden vuruşunda, top direkten döndü.

73. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Kramer'in kafayla indirdiği topu Ndao ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+2. dakikada Başakşehir farkı bire indirdi. Deniz Türüç'ün ortasında topa iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Konyaspor, Tümosan, Güncel, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
15:26 Çorum’daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
15:26 Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
14:30 Özdağ’dan Soylu’ya: Mamak’ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 16:38:15. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.