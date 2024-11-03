Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yendi

Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Emre Kargın, Hakan Yemişken, Özcan Sultanoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Boranijasevic), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 87 Keyta), Ndao, Pedrinho (Dk. 76 Melih İbrahimoğlu), Aleksic (Dk. 71 Oğulcan Ülgün), Kramer (Dk. 76 Umut Nayir)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen (Dk. 77 Lima), Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 60 Berat Özdemir), Crespo (Dk. 70 Djalo), Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 60 Pelkas), Serdar Gürler (Dk. 77 Davidson), Piatek
Goller: Dk. 32, 50 ve 73 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Opoku, Dk. 90+2 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 17 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı, Dk. 88 Guilherme, Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.
50. dakikada yeşil-beyazlılar yeniden öne geçti. Pedrinho'nun ortasında arka direkte topu kontrol eden Ndao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
59. dakikada Piatek'in pasında Deniz Türüç'ün yerden vuruşunda top, kaleci Slowik'te kaldı.
66. dakikada Pedrinho'nun ortasında Ndao'nun bekletmeden vuruşunda, top direkten döndü.
73. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Kramer'in kafayla indirdiği topu Ndao ağlarla buluşturdu: 3-1.
90+2. dakikada Başakşehir farkı bire indirdi. Deniz Türüç'ün ortasında topa iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.
Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
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