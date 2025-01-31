Konyaspor, Bodrum FK'yı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Konyaspor, Bodrum FK'yı 3-1 Mağlup Etti

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, sahasında Bodrum FK'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Konyaspor'un gollerini Yusuf ve Kramer kaydetti.

31.01.2025 23:18
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İsmail AKKAYA/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan

KONYASPOR: Slowik, Oğulcan, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan (Dk. 77 Prip), Melih (Dk. 77 Aleksic), Pedrinho (Dk. 84 Uğurcan), Yusuf (Dk.70 Ndao), Kramer (Dk. 84 Umut Nayir)

BODRUM FK: Sousa, Üzeyir (Dk. 61 Cenk), Ajeti, Celustka, Ege, Taylan, Mohammed (Dk. 46 Gökdeniz), Seferi (Dk. 61 Dimitrov), Fredy, Okita (Dk. 84 Puscas), Celal (Dk. 61 Enis)

GOLLER: Dk. 6 Yusuf, Dk. 36 ve Dk. 55 Kramer (Konyaspor), Dk. 68 Fredy (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Bazoer, Yusuf (Konyaspor), Mohammed (Bodrum FK)

Süper Lig'in 22'nci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-1 mağlup etti.

6'ncı dakikada Konyaspor golle buluştu. Pedrinho'nun derinlemesine pasında topu önünde bulan Yusuf, ceza sahasında kaleci Sousa'yı çalımlayıp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

36'ncı dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Pedrinho'nun ceza sahasında ara pasında topu önünde bulan Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen topu takip eden Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

43'üncü dakikada Bodrum FK'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında top Yusuf'un eline çarptı. Hakem Ümit Öztürk, 'VAR' incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

45'inci dakikada Taylan'ın penaltı vuruşunda kaleci Slowik, yatarak topa müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada Melih'in ceza sahasına uzak noktasından şutu yan direkten döndü.

55'inci dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahasındaki Oğulcan'ın ara pasında Kramer şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

68'inci dakikada Bodrum FK, farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası yayının yakınından Fredy şutunu çekti. Üst direkten dönen top, kaleci Slowik'in de sırtına çarparak ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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