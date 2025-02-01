Konyaspor, Bodrumspor'u 3-1 yendi

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(ANKARA)-Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor karşılaştığı Bodrum FK'ı 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lgi'in 22. haftasında Tümosan Konyaspor Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Konyaspor 6.dakikada Yusuf Erdoğan, 36. ve 55. dakikalarda Blaz Kramerin golleriyle Bodrumspor karşısında 3-0 öne geçti. 69. dakikada Konyaspor oyuncusu Jakub Slowik'in kendi kalesine attığı golle Bordumspor skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor sahasında Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti.