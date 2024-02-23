Spor

- Konyaspor'da 2. Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı

Kulüp Başkanı Korkmaz:

"Hatayspor karşısında hayati bir maça çıkacağız"

KONYA - Konyaspor'da 2. Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Hatayspor karşısında hayati bir maça çıkacağız. Taraftarımıza seslenmek istiyorum. Onların desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar kendi sahamızda çok kritik 7 maç oynayacağız. Bu süreçten birlikte çıkacağız" dedi.

Konyaspor'da 2. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Konyaspor Stadyumu basın toplantısı salonunda düzenlenen toplantıda, tüzük gereği kulübün eski dönem başkanları, 10 yılı aşkın süredir üyelikleri devam eden genel kurulu üyeleri ve mevcut yönetim kurulu yer aldı. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı daha önce 3 dönem kulüp başkanlığı yapan Ahmet Şan başkanlığında gerçekleşti. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, Konyaspor'un geçtiği zor günleri hep birlikte atlatacaklarını ifade ederek, Konyaspor'un tüm paydaşlarından destek beklediklerini belirtti.

"Bu süreçten birlikte çıkacağız"

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligde zor günler geçirdiklerini hatırlatarak, "Bugün ikincisini düzenlediğimiz yüksek divan kurulu toplantısı için buradayız. Ligde zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde Konyaspor camiasının birlik ve beraberlik havasını yansıtan güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu güzel tablo beni oldukça memnun ediyor. Konyaspor'un tüm paydaşları olarak el ele kol kola olduğumuz sürece aşamayacağımız bir sorun olmadığını düşünüyorum. Yarın Hatayspor karşısında hayati bir maça çıkacağız. Taraftarımıza seslenmek istiyorum. Onların desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar kendi sahamızda çok kritik 7 maç oynayacağız. Bu süreçten birlikte çıkacağız" dedi.