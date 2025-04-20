Konyaspor'da Mücahit İbrahimoğlu Transferi İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor'da Mücahit İbrahimoğlu Transferi İlerliyor

Geniş Video İzle

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Mücahit İbrahimoğlu'nun transferinin bitme aşamasında olduğunu duyurdu.

20.04.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Adem Bulut'tan transfer açıklaması

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut:

"Mücahit İbrahimoğlu transferi bitme noktasında"

"Avrupa'dan ve diğer liglerdeki takımların Deniz'i izlediği, takip ettiğini biliyoruz"

"Melih için Avusturya Milli Takımı bir ilgi yazısı gönderdi"

KONYA - Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Melih İbrahimoğlu'nun kardeşi Mücahit İbrahimoğlu'nun transferinin 1-2 gün içerisinde resmiyet kazanacağını, genç kaleci Deniz Ertaş ve Melih İbrahimoğlu'nu Avrupa'dan kulüplerin de izlediğini belirtti.

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, transfer çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA), muhabirine açıklamalarda bulundu. Bulut, "Devre arasında gençlere yönelik transfer politikamızın olduğunu göstermiştik. Biz sadece Avrupa'dan Morten'in almıştık. Diğerleri de genç ve ileriye dönük yatırım oyuncular oldu. Aslında biz bu şekilde ilerliyoruz. Bunlarından bir tanesi de 20 yaşındaki Mücahit İbrahimoğlu. Abisi de bizimle beraber oynuyor. Babasıyla da kendisi ile de görüştük. Scout ekibimiz de izledi, aldığımız rapor neticesinde yetiştirme bedeli var. Bunu da kulübü ile görüşerek önemli bir noktaya geldik. Transfer kısa süre için bitme noktasında. İnşallah da bittikten sonra açıklayacağız" dedi.

"Avrupa'dan ve diğer liglerdeki takımların Deniz'i izlediği, takip ettiğini biliyoruz"

Basında yer alan genç kaleci Deniz Ertaş için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer girişimlerine başladığına dair haberlere hakkında açıklama yapan Bulut, "Kulüp olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bize bir ilgisi olmadı. Bu haberler doğru değil ama Avrupa'dan ve diğer liglerden takımların Deniz'i izlediği, takip ettiğini biliyoruz. Şu anda kulübümüze gelen ilgi yazısı da yok. Deniz'in bizden bu yıl gitmesi çok doğru değil. Deniz'in bizimle uzun yıllar oynayacağı süresi var. Belli bir süre sonrasında transfer olması gerekiyor. Ben daha Deniz için çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Melih için Avusturya Milli Takımı bir ilgi yazısı gönderdi"

Avrupa'dan bir çok takımın radarına giren orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu hakkında da konuşan Bulut, "Melih İbrahimoğlu Türkiye U21 takımında oynamış bir oyuncumuz. Avusturya Milli Takımı alt kategorilerinde de oynamış bir oyuncu. Şu anda kendisi takip ediliyor. Deniz'e söylediğim gibi Melih için de söylüyorum. 1 veya 2 yıl Konyaspor'da oynadıktan sonra transfer olması lazım. Melih için Avusturya Milli Takımı bir ilgi yazısı gönderdi. Kendisi de A Milli Takım'dan bir teklif bekliyor. A Milli Takım'dan teklif gelmese de Avusturya Milli Takımı'nı tercih etme durumu var" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adem Bulut, Konyaspor, Politika, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da Mücahit İbrahimoğlu Transferi İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:42:00. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor'da Mücahit İbrahimoğlu Transferi İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement