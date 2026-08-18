Konyaspor'dan Yeni Transfer: Rajmund Toth - Son Dakika
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Konyaspor'dan Yeni Transfer: Rajmund Toth

Konyaspor\'dan Yeni Transfer: Rajmund Toth
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Konyaspor, Macar orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

KONYASPOR, orta saha oyuncusu Rajmund Toth'u kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı ekip, Macaristan'ın ETO Futbol Kulübünde forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumdaki Konyaspor Müzesi'nde düzenlenen törende sözleşme imzalayan Toth'u 66 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: DHA

Konyaspor, Spor, Son Dakika

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