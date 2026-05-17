Konyaspor Final İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor Final İçin Hazırlanıyor

17.05.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlhan Palut, Kayserispor maçının ardından Türkiye Kupası finaline en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor maçının ardından, "Yarın itibarıyla da cuma günkü kupa finaline hazırlanmaya başlayacağız. En güçlü, en kararlı bir şekilde inşallah final maçını oynayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Türkiye Kupası finalini düşünerek daha çok genç bir kadroyla maça çıktıklarını belirtti. Oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Palut, "Tabii ki ligi hem moral olarak hem de sıralama olarak iyi bir sonuçla bitirmek istiyorduk. Geçen hafta camia olarak üzülen bir rakip vardı karşımızda. Bu vesileyle geçmiş olsun demek istiyorum Kayserispor camiasına. Sakat oyuncularımız, tedavi olan oyuncularımız var, bir şekilde Trabzonspor finaline yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında çok yük binen oyuncular var, onlar da hazırlıklarına devam ediyorlar. Buraya gençlerle desteklediğimiz ve düzenli forma şansı bulamayan oyuncularımızdan oluşan bir kadroyla geldik. Bu oyuncularımın mücadelesinden genel anlamda memnunum. Başa baş bir oyun oldu, biz de kazanabilirdik. Teknik anlamda yeteri kadar fırsat bulduğumuz bir oyun yalnız daha iyi savunma yapmamız gerekirdi. Hem biz Kayserispor'u çok az adamla yakaladık geçiş hücumlarında, dönem dönem de tam tersi yakalandık. Bence keyifli bir maç oldu" diye konuştu.

"Hırslarınızın takımın menfaati önüne geçmemesi gerekiyor"

Yarından itibaren cuma günü oynanacak olan Türkiye Kupası finaline hazırlanmaya başlayacaklarını kaydeden Palut, "İnsan her maçı kazanmak istiyor bir teknik adam olarak, bitirebilecek en üst yerde bitirmek istiyor ligi. Ama bazen de önemli maçlar öncesinde bazı hamleleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Kesinlikle içe sinen bir şey değil ama bazen kendi hırslarınız takımın menfaatinin önüne geçmemesi gerekiyor. Kayserispor kazandı, tebrik ediyorum. Genç oyuncularımın hepsi iyi mücadele etti, onlara da teşekkür ediyorum. Yarın itibarıyla da cuma günkü kupa finaline hazırlanmaya başlayacağız. En güçlü, en kararlı bir şekilde inşallah final maçını oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Tesislerde konuşulan tek konu final"

Şehirde Trabzonspor ile oynanacak olan final maçının konuşulduğunu da aktaran Teknik Direktör İlhan Palut, "Tesislerde konuşulan tek konu final. Onun dışındaki konulara konsantre olmak pek kolay olmuyor, önümüzde bu kadar somut bir hedef dururken. Bir heyecan havası hissettiğimi söyleyebilirim. Şehirde kim görse size bunu soruyor. Bazen rahatlamaya gidiyorsunuz, insanların heyecanı, beklentileri sizi tam tersine döndürebiliyor. Çünkü bu da bir sorumluluk" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Final İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Adana’da esnaf sel suyunda sörf yaptı Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı
“Kız meselesi“ yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar "Kız meselesi" yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:18:36. #7.12#
SON DAKİKA: Konyaspor Final İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.