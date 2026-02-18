Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Pas çalışması ve topla oyunla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlılar, yarın saat 16.20'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Galatasaray'a Hazırlanıyor - Son Dakika
