Konyaspor - Galatasaray: İlk Yarı 0-0
Konyaspor - Galatasaray: İlk Yarı 0-0

21.02.2026 21:03
Trendyol Süper Lig'deki Konyaspor-Galatasaray maçı ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Bjorlo, Olaigbe, Muleka

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi

Sarı kart: Dk. 41 Arif Boşluk (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.

28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.

29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

Kaynak: AA

