Konyaspor, Galatasaray maçına odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor, Galatasaray maçına odaklandı

Konyaspor, Galatasaray maçına odaklandı

Konyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ali Çamdalı ve kaptan Guilherme Sitya, maça odaklandıklarını belirtti.

14.08.2024 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ali Çamdalı, "Galatasaray'a odaklandık. Umarım Cuma günü taraftarlarımız ile güzel bir atmosferde güzel bir akşam yaşarız" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek lige moralli başlayan Konyaspor, evindeki ilk maçında 16 Ağustos Cuma günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Yeşil beyazlılar, teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Maç maç ilerlemek istediklerini söyleyen teknik direktör Ali Çamdalı, "Galatasaray maçına 2 gün kaldı. Hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Kısa bir hafta geçiriyoruz. Cumartesi oynadıktan sonra pazar gününü izinli geçirdik. Haftayı galibiyet ile bitirmek ve moralli başlamak önemliydi. Bunu sağladık. Maç maç gidip maç maç düşünelim istiyorum. Kasımpaşa tarafını atlattık. Çok şükür 3 puanı hanemize yazıp, deplasmandan galibiyet ile döndük. Böyle başlamak hem moral açısından hem de özgüven açısından çok önemliydi. O defteri kapattık, Galatasaray'a odaklandık. Umarım Cuma günü taraftarlarımız ile güzel bir atmosferde güzel bir akşam yaşarız" diye konuştu.

Galatasaray maçına odaklandıklarını söyleyen Konyaspor'un kaptanı Guilherme Sitya ise, "Galatasaray gibi bir maçla iç sahada başlamak her zaman iyidir. Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray maçına odaklandık. Buradaki teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarımız şu anda tamamen maça konsantre haldeyiz. Her karşılaşmaya maç maç hazırlanıyoruz ve Galatasaray da ligdeki diğer bir aşamamız bizim için" dedi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Konyaspor, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Galatasaray maçına odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 21:22:03. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor, Galatasaray maçına odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement