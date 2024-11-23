Konyaspor - Hatayspor Maçı Yarın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor - Hatayspor Maçı Yarın

Konyaspor - Hatayspor Maçı Yarın

Konyaspor, Hatayspor ile 13. haftada karşılaşacak; geçmişte 5 galibiyetle önde.

23.11.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın oynayacağı maçta Hatayspor ile ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 5'e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Yeşil-beyazlılar, geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 14 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlılar ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu elde ettiği 6 puanla küme düşme hattında 18. sırada bulunuyor.

Konyaspor'un 5, Hatayspor'un 2 galibiyeti var

Konyaspor ile Hatayspor, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 8 mücadelede Konyaspor 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Hatayspor 2 defa rakibini mağlup etti. 1 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konya ekibinin 14 golüne Hatay ekibi 7 gol ile karşılık verdi.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Konyaspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Gökhan Barcın yapacak. Batuhan Kolak ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Hatayspor, Konyaspor, Futbol, Güncel, konya, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor - Hatayspor Maçı Yarın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Maserati’ye mi biniyor İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun özel plakalı makam aracı Maserati'ye mi biniyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun özel plakalı makam aracı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:46:49. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor - Hatayspor Maçı Yarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.