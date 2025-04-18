Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 Geçti

STAT: Mersin
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
HATAYSPOR: Bekaj – Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk. 68 Selimcan Temel), Massanga, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Yiğit Ali Buz), Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Dk. 89 Okoronkwo), Aboubakar (Dk. 81 Fernandes)
KONYASPOR: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Ndao, Jevtovic (Dk. 84 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 61 Oğulcan Ülgün), Yasir Subaşı, Pedrinho (Dk. 46 Aleksic), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 89 Melih Bostan)
GOLLER: Dk. 28 Boutobba, Dk. 32 Abdulkadir Parmak (Hatayspor), Dk. 10 Jevtovic, Dk. 70 Prip, Dk. 90 Oğulcan Ülgün (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Adil Demirbağ (Konyaspor)
Süper Lig'in 32'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Konyaspor 3-2 kazandı.
10'uncu dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı çaprazından ortasına iyi yükselen Jevtovic'in kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14'üncü dakikada sağdan kaptığı topla rakip ceza alanına giren Hataysporlu Boutobba'nın arka direğe ortasında Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Fakat hakem Halil Umut Meler, VAR müdahalesinin ardından golü iptal etti.
22'nci dakikada rakip ceza alanı dışında topla buluşan Hataysporlu Abdulkadir Parmak'ın yerden sert şutunda kaleci Deniz Ertaş sağına uzanarak gole izin vermedi.
28'inci dakikada Hatayspor'un soldan gelişen atağında topla buluşan Cengiz Demir'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Boutobba kafa vuruşuyla skoru eşitledi. 1-1
32'nci dakikada ceza alanı dışında topla ilerleyen Hataysporlu Abdulkadir Parmak'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak savunma oyuncusu Bazoer'in ayağına çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
52'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında Strandberg'in ceza alanı dışından yerden sert şutunda kaleci Deniz Ertaş soluna uzanarak golü önledi.
70'inci dakikada Konyaspor'un soldan gelişen atağında Yusuf Erdoğan'ın ortasında kafalardan seken topu arka direkte önünde bulan Prip yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
79'uncu dakikada gelişen Konyaspor atağında Prip'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Bekaj soluna uzanarak topu çeldi. Rakipten önce araya giren savunma topu kornere attı.
85'inci dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı dışına çıkardığı topa Aleksic'in gelişine sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alınana döndü.
90'ncı dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza alanı içinde Melih Bostan'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü, meşin yuvarlağı önünde bulan Oğulcan Ülgün takımının üstünlük golünü kaydetti. 3-2
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor 3-2 kazandı.
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