Konyaspor hocası Palut, Başakşehir maçı öncesi var gücümüzle oynayacağız dedi - Son Dakika
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Konyaspor hocası Palut, Başakşehir maçı öncesi var gücümüzle oynayacağız dedi

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Konyaspor hocası Palut, Başakşehir maçı öncesi var gücümüzle oynayacağız dedi
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut, lige kötü başladıklarını belirterek Başakşehir maçında var gücümüzle oynayacaklarını söyledi.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında İstanbul Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, Murat Kurum Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, her zamankinden daha uzun bir milli ara olduğunu söyledi.

Belli bir iznin ardından çalışmalara başladıklarını ifade eden Palut, "Bizim 8 milli oyuncumuz vardı. Onlar da gelmeye başladılar. Sadece Bardhi yarın aramıza katılacak. Bugün itibarıyla kadromuzun çoğu aramızda." dedi.

Palut, milli arada 2 hazırlık maçı yaptıklarını, bazı oyuncuların maç eksiği nedeniyle bu periyottaki antrenmanların önemli olduğunu belirtti.

Dün itibarıyla Başakşehir maçının hazırlıklarına başladıklarını anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Lige başlangıcımız hepiniz için malum. Negatif bir başlangıç içerisindeyiz. Her ne kadar son dönemde yarım nefes alabildiysek de hala bu lige kötü başladığımız gerçeğini değiştirecek kadar bir düzelim değil. Onun için devam ediyoruz. Özellikle milli takımdan dönen oyuncuların seyahat, başka konsantrasyonlar, uzun yolculuklar gibi onları hemen o ortamdan uzaklaştırıp tekrar lig maçına hazırlamamız gerekir. Bunların çalışmasını yapıyoruz. Ligdeki her maç çok zor. Başakşehir maçı da bunlardan bir tanesi. Çok iyi mücadele edip iyi bir sonuç almak için var gücümüzle oynayacağız."

Takımın kaptanlarından Adli Demirbağ'ın milli takıma çağrılmasına da değinen Palut, oyuncusunun uzun yıllardır disiplinli bir şekilde bu hedef için çalıştığını, müsabakalarda süre alamaması konusunda A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kararlarına saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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