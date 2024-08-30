Konyaspor-Kayserispor Maçı Öncesi İstatistikler - Son Dakika
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Konyaspor-Kayserispor Maçı Öncesi İstatistikler

Konyaspor-Kayserispor Maçı Öncesi İstatistikler

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Konyaspor-Kayserispor maçıyla birlikte iki takım Süper Lig'deki 33. randevuya çıkacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 16-6'lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

30.08.2024 10:53  Güncelleme: 10:56
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Konyaspor- Kayserispor maçıyla birlikte iki takım Süper Lig'deki 33. randevuya çıkacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 16-6'lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 19.15'te Kayserispor'u ağırlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Emre Kargın görev alacak. Konyaspor, geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puan toplarken, Kayserispor oynadığı 2 maçta 2 mağlubiyet aldı. Müsabaka öncesi Konya temsilcisi ligde 12. sırada yer alırken, Kayseri temsilcisi ligin son sırasında bulunuyor.

Galibiyette Konyaspor açık ara önde

Konyaspor ve Kayserispor, bu mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette Süper Lig'de daha önce oynanan 32 maçta Konyaspor 16 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. 10 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Konyaspor, Kayserispor karşısında son 10 Süper Lig maçında mağlup olmazken, son mağlubiyetini Şubat 2019'da aldı. Kayserispor, Konyaspor'a konuk olduğu son 9 Süper Lig maçında sadece 3 gol atabildi.

Emre Kargın düdük çalacak

Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak. Son 3 sezondur Süper Lig'de maç yöneten genç hakem Emre Kargın, daha önce 10 Süper Lig maçında düdük çaldı. Süper Lig'de Kayserispor'un 1 maçında görev alan Kargın, ilk kez Konyaspor'un Süper Lig karşılaşmasında düdük çalacak. Kargın, 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un Vanspor'u 3-1'lik skorla mağlup ettiği maçta görev almıştı. - KONYA

Kaynak: İHA

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