Konyaspor, RAMS Başakşehir ile 27. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
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Konyaspor, RAMS Başakşehir ile 27. Randevusuna Çıkıyor

Konyaspor, RAMS Başakşehir ile 27. Randevusuna Çıkıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı RAMS Başakşehir ile tarihinde 27. kez rakip olacak. Konyaspor bu sezon 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, RAMS Başakşehir 7. sırada bulunuyor. Maçta Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar ilk kez sahaya çıkacak.

02.11.2024 10:12  Güncelleme: 10:15
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir ile ligde 27. kez rakip olacak. İstanbul ekibinin 13'e 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 13.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor bu sezon ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puanla 12. sırada yer alıyor. RAMS Başakşehir ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 27. randevu

Konyaspor ile RAMS Başakşehir, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 26 maçta Konyaspor 4 kez sahadan galip ayrılırken, RAMS Başakşehir ise 13 defa rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 21 kez gol sevinci yaşarken, RAMS Başakşehir de 42 defa rakip fileleri havalandırdı.

Konyaspor'da Teknik Direktör Recep Uçar ilk maçına çıkacak

Konyaspor, kötü gidişatın ardından yolları ayırdığı teknik direktör Ali Çamdalı'nın yerine Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Recep Uçar, yeşil-beyazlı takımla Başakşehir karşısında ilk maçına çıkacak.

Emre Kargın düdük çalacak

Mücadeleyi Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak. - KONYA

Kaynak: İHA

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