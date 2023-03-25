Süper Lig ekibi Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in performansı büyük hayal kırıklığı yarattı. Takımın başına geçtiği günden bu yana sadece Galatasaray'a karşı galibiyeti bulunan Sırp hocanın yerine, yeşil-beyazlı ekip Aykut Kocaman'ı düşünüyor.
Akşam'da yer alan habere göre, Konyaspor'da beklentileri karşılamayan teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in performansı büyük soru işareti yaratıyor. Sezon sonunda Sırp hocayla yolları ayırmayı planlayan yeşil-beyazlı ekibin hedefinde ise Aykut Kocaman var.
Daha önce Konyaspor'u 3 farklı dönemde çalıştıran Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı kulübün başında 2016/2017 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Deneyimli teknik direktör, 2 Ekim 2021'de Başakşehir'den ayrıldığından bu yana takım çalıştırmadı.
Son Dakika › Spor › Aykut Kocaman, Süper Lig yolunda - Son Dakika