Aykut Kocaman, Süper Lig yolunda

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Süper Lig ekibi Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in performansı büyük hayal kırıklığı yarattı. Takımın başına geçtiği günden bu yana sadece Galatasaray'a karşı galibiyeti bulunan Sırp hocanın yerine, yeşil-beyazlı ekip Aykut Kocaman'ı düşünüyor.

SIRP HOCA İLE SEZON SONU YOLLAR AYRILABİLİR

Akşam'da yer alan habere göre, Konyaspor'da beklentileri karşılamayan teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in performansı büyük soru işareti yaratıyor. Sezon sonunda Sırp hocayla yolları ayırmayı planlayan yeşil-beyazlı ekibin hedefinde ise Aykut Kocaman var.

AYKUT KOCAMAN İLE TÜRKİYE KUPASI KAZANDILAR

Daha önce Konyaspor'u 3 farklı dönemde çalıştıran Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı kulübün başında 2016/2017 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Deneyimli teknik direktör, 2 Ekim 2021'de Başakşehir'den ayrıldığından bu yana takım çalıştırmadı.