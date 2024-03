Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Her puan bizim için altın değerinde

Spor

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için her puan aslında altın değerinde. İki defa avantajı yakaladık ancak koruyamadık" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Maçtan önce tam düşündüğümüz gibi zor maç oldu. Çünkü Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman çok hızlı ve çok taktik oyunculara sahip. Zaten ilk 15 dakika belki biraz daha fazla problem yaşadık. Adana o yüzden hızlı davrandı. Ona rağmen öne geçtik. Sonra zaten dediğim gibi maç bu şekilde kolay bitmeyecekti. Hem Adana Demirspor için hem bizim için her puan aslında altın değerinde. İki defa avantajı yakaladık ancak koruyamadık. Belki 1-0'dayken pozisyonları değerlendiremedik. 2-1'den sonra bazı pozisyonları yakaladık ama 3. gol gelseydi zaten maçı bir şekilde bitirecektik. Sonuçta kaybettiğimiz 2 puan bizim için çok değerli. Bir taraftan baktığın zaman son 5 maçta 10 puan toplayan bir takımımız var. Onun için çok fazla panik yapmamamız gerekiyor. Her maç dediğim gibi final maçıdır. Sadece bugün kazansaydık da çok fazla bir şey değişmeyecekti. Mücadeleye sonuna kadar devam etmek ve savaşmak lazım. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yoksa başka türlü başarılı olamayız. Onun için futbolcularımı tebrik ediyorum. Sonuna kadar mücadele etti" şeklinde konuştu. - KONYA