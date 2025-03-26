Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti - Son Dakika
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Dünya

Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti

Trump, Türkiye\'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan\'dan övgüyle bahsetti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

26.03.2025 00:32
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ABD Başkanı Trump, Senato'da onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

TRUMP: TÜRKİYE İYİ BİR ÜLKE, LİDERİ DE İYİ

Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diye karşılık verdi.

TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı. Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı. 1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tahsin Erdogdu:
    taşşak geçmiş bizle yine iyi bayramlar 5 9 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    ecevit dönemi olsaydi dedigin dogruydu tahsin dayı..taşşak geçilen dönemlerde sizin muptezeller vardı ülkede.. 8 4 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    e hot deyince oturan lider gorunce ben de derim, aynen dis mihraklar chp'ye calisiyor 4 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kolay kolay övmezler. 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    sonucta denedi ve istedigini aldi. rahip olayi, kafa tut bakim ne diyecek... ha gerek var mi diklenmeye en hakli oldugunuzda bile.. tabiki hayir.. ulke ici gazlar yeter bize .. 0 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Trump.bu öyle der başka yapar 1 0 Yanıtla
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