Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, GZT Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden idman, tempolu koşunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.