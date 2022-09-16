Konyaspor'u yenip lider olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk: Geçen hafta daha mutluydum - Son Dakika
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Konyaspor'u yenip lider olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk: Geçen hafta daha mutluydum

16.09.2022 23:17
Konyaspor'u yenip lider olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk: Geçen hafta daha mutluydum

Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takımının eksiklerine değinen Buruk, "Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Top bizdeyken daha iyi işler yapabilirdik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, oyundan çok memnun kalmadığını belirtti.

"HÜCUMDA DAHA İYİ İŞLER YAPABİLİRDİK"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Çok organize bir takıma karşı oynadık. Üç ayağı iyi orta saha ile başladılar. Bizim de dinamizmimiz olmayınca, çok rahat paslarla bizi geçtiler. Bu istemediğimiz bir şey. Golü bulduk, baskıyla devam etmek, istiyorduk ama kolay paslarla geçildik. 3 puan, lider bitirmek ve gol yememiş takıma goller attık. Ligin liderini yendik. Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Top bizdeyken daha iyi işler yapabilirdik." dedi.

Okan Buruk'ın açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY'IN GENLERİNDE ŞAMPİYONLUK VAR"

Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray. Avrupa'da kupa kazanmış takım Galatasaray. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Zorlu da bir fikstürü geçtik. yeni oluşan bir takım olarak, iyi bir yerdeyiz. Oyun olarak çok daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun süre sonra lider olduk. Dışarıda bir heyecan var. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz. Birçok takım şampiyonluk bekliyor. Son yılların en çetin lig yarışı geçecek. Adana Demirspor, Konyaspor, Başakşehir gibi birçok takım da üst sıralar için mücadele edecek.

Konyaspor'u yenip lider olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk: Geçen hafta daha mutluydum

"HEP BİRLİKTE ONUN HAYALİNİ YAŞIYORUZ"

Oğlumun hayali, Galatasaray teknik direktörü olmamdı. Hep birlikte onun hayalini yaşıyoruz. Mutluluğunu gözlerinden görüyorum. Benim için çok duygusal. Seyircinin ona verdiği destek. Zor bir dönemden geçtik, onun mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor.

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