Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın son dakikalarında saha karıştı.
İki takım futbolcuları arasında tansiyon yükselirken Konyaspor'da kaleci Sehic kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 4 oyuncu değişikliğini 3 seferde yapan ve başka hakkı kalmayan Konyaspor'da kaleye stoper Adil Demirbağ girdi.
Kalesinde gol görmeyen Adil Demirbağ, bir pozisyonda ise Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Icardi'ye fileleri havalandırma fırsatı vermedi. Demirbağ, Arjantinli golcünün şutunda topu kontrol ederken sosyal medya yıkıldı. Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları, Icardi'nin performansını esprili bir dille eleştirdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kaleye geçen stoperi geçemedi! Rakip taraftarların espri konusu oldu - Son Dakika