Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kaleye geçen stoperi geçemedi! Rakip taraftarların espri konusu oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın son dakikalarında saha karıştı.

KALEYE ADİL DEMİRBAĞ GEÇTİ

İki takım futbolcuları arasında tansiyon yükselirken Konyaspor'da kaleci Sehic kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 4 oyuncu değişikliğini 3 seferde yapan ve başka hakkı kalmayan Konyaspor'da kaleye stoper Adil Demirbağ girdi.

ICARDI'NİN ŞUTUNDA KONTROLÜ SAĞLADI

Kalesinde gol görmeyen Adil Demirbağ, bir pozisyonda ise Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Icardi'ye fileleri havalandırma fırsatı vermedi. Demirbağ, Arjantinli golcünün şutunda topu kontrol ederken sosyal medya yıkıldı. Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları, Icardi'nin performansını esprili bir dille eleştirdi.