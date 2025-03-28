Konyaspor ve Gaziantep FK İlk Yarısı Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Burak topun sahibi oldu.
15. dakikada ceza yayı üzerinde Pedrinho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.
18. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Melih İbrahimoğlu ceza sahası sol çaprazında topu aldı. Melih'in sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mert Bulut
Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Prip, Calusic, Abdurrahman Üresin, Umut Nayir, Keyta, Oğulcan Ülgün, Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Deian Sorescu, Quentin Daubin, Badou Ndiaye, Christopher Lungoyi, Kacper Kozlowski, Maxim, David Okereke
Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Semih Güler, Kodro, Boateng, Ogün Özçicek, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kartlar: Guilherme, Aleksic (Konyaspor), Daubin (Gaziantep FK) - KONYA
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