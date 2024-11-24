Konyaspor - Hatayspor: 1-1\'lik Beraberlik

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(ANKARA)- Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Tümosan Konyaspor Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16: 00'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Marko Jevtoviç'in 17. dakikada attığı golle Konyaspor Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. 90. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle Hatayspor beraberliği yakaladı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.