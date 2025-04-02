Konyaspor Yarı Finale İndi

- Recep Uçar: "Kupayı bu şehre getirmek için büyük hayaller kuruyoruz"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında İskenderunspor'u mağlup ettikleri maçının ardından, "İlk günden beri hayal kurmaya ve bu kupayı bu şehre getirmek için gerçekten büyük hayaller kuruyoruz. Umarım kurduğumuz hayaller gerçek olur" dedi.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kendi evinde İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İlk günden itibaren kupa bizim için önemli bir hedef dedik. Bu şehrin genlerinde var dedik. 6 tane zor maçtan sonra çeyrek finale kalmayı başarmıştık. Bugün 7. maçımızdı. 7 maç sonunda 2017 senesinden itibaren kupayı kazandığımız seneden sonra ilk defa yarı finale kalan bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum"

Maçı değerlendiren Uçar, "Maç kolay geçmeyecekti. Alt ligden bir takım bu kadar aşamalardan geçip çok zor gruptan buraya gelmesinin tesadüf olamadığını, hak ederek geldiklerini biliyorduk ve bugün itibariyle de ortaya koydukları mücadeleyle burada ne kadar hak ettiklerini bence gösterdiler. İskenderun takımında hocalarını ve oyuncularını da tebrik ediyorum. Liglerinde başarılar diliyorum. Dengeli başladığımız bir oyun belki pozisyon vermedik ama ilk yarı itibariyle çok üretmekte de zorlandığımız bir bölüm. Çünkü çok sert bir savunma yapan bir takım vardı karşımızda. Gol yemememiz lazımdı. İlerleyen dakikalarda atabileceğimizi düşünüyorduk ama yersek işimizin zorlaşacağını biliyorduk. Dolayısıyla ilk yarı çok üretemedik. Birkaç pozisyonumuz oldu. Pozisyon da vermedik ama 45'te Umut'la kaçırdığımız bir penaltı. Atabilsek belki ikinci yarı biraz daha farklı olacak. 60'a kadar gene üretmekte zorlandık. Bazı değişikliklerden sonra biraz daha oyuna üstünlüğümüzü koyduk. 65. dakikada Umut'la bulduğumuz bir gol bizi mutlu etti. Oyunun ondan sonraki ritmi akışı bizim adımızaydı. Sonrasında da 82'de Melih'le bulduğumuz gol 90 artılarda da bulduğumuz üç golle bugün itibarıyla yarı finale kalmayı başardık. Tekrar tekrar bütün oyuncularımı emeklerinden, ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

"Umarım kurduğumuz hayaller gerçek olur"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak olan maçın kazananın yarı finalde rakipleri olacağını hatırlatan Uçar, "Rakibimiz yarın oynanacak maçtan sonra belli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birini şehrimizde ağırlayacağız. Bu ligin ve tartışmasız kupanın en büyük favorileri her iki takımda. Buraya da favori olarak gelecekler. Ama biz ilk günden itibaren inanmaya, hayal kurmaya ve bu kupayı bu şehre getirmek için gerçekten büyük hayaller kuruyoruz. Umarım kurduğumuz bir hayallere gerçek olur" ifadelerini kullandı.