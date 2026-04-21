Konyaspor Yarı Finale Yükseldi

21.04.2026 23:42
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek yarı finale geçti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, normal süresi 0-0 sona eren maçta Fenerbahçe'yi uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nelson Semedo'nun ortasında ceza sahası içerisinde Skriniar'dan seken top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1. dakikada orta sahada topu kaparak topla birlikte rakip ceza sahası yayına giren Fred'in şutunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

96. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Talisca'nın şutu yandan auta gitti.

98. dakikada sol kanatta topla buluşan Guendouzi ceza alanı içerisinde çizgiye inerek pasını Brown'a aktardı. Ceza sahası içerisinin sol çaprazında topla buluşan Brown'un şutunu kaleci Bahadır kornere çeldi.

117. dakikada Sander Svendsen'in ceza sahasına ortasında Jevtovic'in kafa şutunda kaleci Ederson topu çeldi. Pozisyonun ardından VAR, hakem Ozan Ergün'e potansiyel penaltı uyarısında bulundu. Pozisyonun tekrarını izleyen Ergün, Blaz Kramer'in Semedo tarafından ceza sahası içinde çekildiğini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

120+2. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Jevtovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Andzouana dk. 91), Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Sander Svendsen dk. 99), Marko Jevtovic, Deniz Türüç (Bazoer dk. 106), Diogo Gonçalves (Morten Bjorlo dk. 75), Enis Bardhi (Kazeem Olaigbe dk. 75), Jackson Muleka (Blaz Kramer dk. 64)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jin-Ho Jo, Arif Boşluk

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Archie Brown dk. 78), Guendouzi, Anthony Musaba (Mert Müldür dk. 106), N'Golo Kante, İsmail Yüksek (Fred dk. 55), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 88), Sidiki Cherif (Anderson Talisca dk. 55)

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Gol: Jevtovic (dk. 120+2 pen.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Deniz Türüç, Bahadır Güngördü, Jevtovic (Konyaspor), Semedo, Guendouzi (Fenerbahçe) - KONYA

Kaynak: İHA

