Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma ile başladı. Pas çalışması süren idman, geçişli rondo ve tempolu koşu çalışması ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.