Polonyalı haddini aştı! Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme - Son Dakika

Polonyalı haddini aştı! Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme

Son Güncelleme: 21.09.2023 08:51

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Danimarka ekibinin kalecisi Kamil Grabara, temsilcimizin stadı için çirkin bir benzetmede bulundu. Polonyalı eldiven yayınladığı gönderide, ''Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz.'' dedi.

Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, maç sonu da rahat durmadı. Polonyalı eldiven skandal ifadeler kullandığı bir gönderi yayınladı.

"3 PUANLA AYRILMAYI HAK ETMİŞTİK"

Grabara yaptığı paylaşımda, "Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Polonyalı kaleci tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi.

"FENERBAHÇE TARAFTARININ DAHA İYİ OLDUĞUNU DUYDUM"

Grabara, karşılaşma öncesi bir muhabirin Galatasaray taraftarının baskısını sorması üzerine ise "Taraftar oynamıyor, biz oynuyoruz. Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum." ifadelerini kullanmıştı.

Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme! Apar topar sildi

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Son Dakika Spor Polonyalı haddini aştı! Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonyalı haddini aştı! Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme - Son Dakika
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