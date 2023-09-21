Polonyalı haddini aştı! Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme

Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, maç sonu da rahat durmadı. Polonyalı eldiven skandal ifadeler kullandığı bir gönderi yayınladı.

"3 PUANLA AYRILMAYI HAK ETMİŞTİK"

Grabara yaptığı paylaşımda, "Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Polonyalı kaleci tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi.

"FENERBAHÇE TARAFTARININ DAHA İYİ OLDUĞUNU DUYDUM"

Grabara, karşılaşma öncesi bir muhabirin Galatasaray taraftarının baskısını sorması üzerine ise "Taraftar oynamıyor, biz oynuyoruz. Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum." ifadelerini kullanmıştı.