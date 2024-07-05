Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü'nden Milli Takıma Davet - Son Dakika
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Spor

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü'nden Milli Takıma Davet

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü\'nden Milli Takıma Davet

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü, ragbi sporunda elde ettiği başarılarla milli takımlara oyuncu ve antrenör göndermeye başladı. U18 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'na başantrenör İhsan Demirtaş ve oyuncular Ayten Alataşlı, Tuğbanur Yavuz, Hilal Karagöz, Ecmel Rena Çayır, Ecrin Biçer davet edildi. U18 Erkek Milli Takımı'na ise Berk Kara ve Adem Batuhan Özver davet edildi.

05.07.2024 16:02  Güncelleme: 16:04
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Körfez kadın ve erkek takımlarının liglerde aldıkları başarılı sonuçlar ve şampiyonlukların ardından şimdi de oyuncularına milli takımlara davet edildi.

Türkiye çapında ragbi spor dalında aldığı başarılı sonuçlar ve şampiyonluklarla adını duyuran Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü, artık milli takımlara sporcu ile antrenör vererek başarısını taçlandırıyor. Son olarak Türkiye Ragbi Federasyon Başkanlığı'ndan gelen yazılarla U18 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı kampına Körfez ekibinden başantrenör İhsan Demirtaş, oyuncular Ayten Alataşlı, Tuğbanur Yavuz, Hilal Karagöz, Ecmel Rena Çayır, Ecrin Biçer ve U18 Erkek Milli Takımına da Berk Kara ile Adem Batuhan Özver davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "30 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılmakta olan Ragbi Milli Takımları hazırlık kampına kulübümüzden 5 kadın, 2 erkek sporcumuzun yanı sıra bir antrenörümüze milli davet geldi. Körfez GB Ragbi takımlarımızın elde ettikleri başarılar sonucunda antrenörümüzün ve sporcularımızın milli davet alması bizleri mutlu ederken ilimizden sporcularının ve spor adamının milli takımlarda görev yapması ayrı bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Bu başarı ve gurur Körfez ve Kocaeli'nindir. 16 spor branşında binlerce gencimize ve çocuğumuza bünyemizde sahip çıkarak spor yapmalarını sağlayan başta Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e ve idarecilerimize verdikleri maddi ve manevi destekler nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Milli başarılarımızın artarak devam etmesine Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak destek ve sporcu vermeye devam edeceğiz. Hocamıza ve genç sporcularımıza uluslararası müsabakalarda milli takımda yer alarak kupa ve madalya başarılarıyla dönmelerini diliyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü'nden Milli Takıma Davet - Son Dakika

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