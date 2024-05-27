Spor

Körfez'in doğal güzelliklerinde yürüyüş yapan gençler, zaman zaman zor anlar yaşasa da keyifli dakikalar geçirdi.

Körfez'de doğa yürüyüşleri başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de yer aldığı yürüyüşe, Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Ahmet Erdemiş, lise öğrencileri ve okul idarecileri de katıldı. Yürüyüş öncesinde tarihi Taşköprü önünde katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı.

Kutluca köyünden başlayan ve Çoban Geçidi Kanyonu boyunca gerçekleştirilen yürüyüş boyunca Körfez'in saklı kalmış güzellikleri içerisinde yürüyen gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Parkur içerisinde zorlu anlar da yaşanırken, bazı öğrenciler suya girerek anın keyfini yaşadı.

Yürüyüş sonrasında gençlerle öz çekim yapan Başkan Söğüt, "Her hafta Körfez'in doğal güzelliklerini barındıran farklı parkurlarda gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Etkinliklere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ