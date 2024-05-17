Körfez'de Liseler Arası Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Körfez'de Liseler Arası Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Körfez\'de Liseler Arası Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Körfez'de düzenlenen Liseler Arası Genç Kız ve Genç Erkekler Voleybol Turnuvası'nda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. Turnuva, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

17.05.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
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Körfez'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Genç Kız ve Genç Erkekler Voleybol Turnuvası'nda kupa ve madalyalar takdim edildi.

Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte her yıl geleneksel olarak düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan Liseler Arası Genç Kızlar ve Genç Erkekler Voleybol Turnuvası, bugün ödül töreniyle sona erdi. Organizasyona 10 okul takımından yaklaşık 250 öğrenci sporcu katılırken, turnuva Yeşil Vadi Koleji Spor Salonu'nda 3 hafta boyunca çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne oldu.

"19 Mayıs tarihimizde çok önemli bir gündür"

Törende gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gençlerin bayramını kutlayarak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz bu onurlu günde kupa töreninde siz gençlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. 19 Mayıs tarihimizde çok önemli bir gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'dan bağımsızlık meşalesini yakarak milli mücadeleyi başlattığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı günün adıdır. Bu günü Atatürk'ün gençlere armağan etmesinin gençlere ne kadar önem verdiğinin adeta göstergesidir. Gençlerimizde bu bilinçle ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturmak için canla başla çalışacaklardır ben buna yürekten inanıyorum. Kendilerini iyi yetiştirerek bilgileriyle, ahlaklarıyla, maneviyatlarıyla, milli ve manevi değerlere sahip çıkmalarıyla bunu ortaya koyacaklardır. Atatürk'ün bu armağanına layık olacaklardır. Bizler de her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Siz gençlere inanıyor ve güveniyoruz. Her yıl bu tarihlerde düzenleyerek geleneksel hale getirdiğimiz bu turnuvaya katılarak ter akıtan tüm takımlarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Dereceye girenleri tebrik ediyorum"

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ise "Gençlerimizin nezdinde milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bizim bütün sosyal ve kültürel etkinlerimizde, faaliyetlerimizde her zaman yanımızda olarak bizi yalnız bırakmayan ve destekleyen Körfez Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan bütün okullarımızı kutluyor, dereceye girenleri tebrik ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez'de Liseler Arası Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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