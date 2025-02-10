Körfez Gençlerbirliği 5-0 ile Başladı

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3. Lig 7. Grupta mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Sakarya Serdivan 1907 Bayan Futbol Takımı'nı 5-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi başladı. 3. Lig 7. Grupta mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Sakarya Serdivan 1907 Bayan Futbol Takımını farkla yenerek büyük moralle lige başlamış oldu. İlk haftayı evinde Sakarya temsilcisi Serdivan 1907 Spor Kulübü Kadın Futbol Takımını misafir eden Körfezli kızlar, rakibini 5-0 gibi farklı sonuçla yenmesini bildi. Körfez'in gollerini; Elif Neriman (3 ve 13. dk), Berrak (30. Dk), İlayda (40. dk) ve Benan 60. dakikada attı. - KOCAELİ