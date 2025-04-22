Körfez Gençlerbirliği\'nden 5 Altın Madalya

Kastamonu'da düzenlenen Okul Sporları Karate Küçükler ve Yıldızlar Grup Şampiyonası'na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, başarıya imza attı. Kulübün 5 sporcusu, 5 altın madalya kazanarak grup şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen şampiyona, 19-20 Nisan tarihlerinde Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. 15 ilden toplam 200 sporcunun katıldığı organizasyonda küçük erkeklerde 20, küçük kızlarda 23, yıldız erkeklerde 78 ve yıldız kızlarda 79 sporcu, Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele etti.

Sporcular, kata ve kumite kategorilerinde iki gün boyunca kıyasıya yarıştı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, antrenörleri Şaban Ağaya eşliğinde katıldığı şampiyonadan 5 altın madalya ile döndü. Elde edilen bu başarıyla sporcular, Mayıs ayında Zonguldak'ta düzenlenecek Okullar Arası Türkiye Karate Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ve aynı zamanda Körfez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Kağan Berk Bektaş 34 kiloda, Kübra Kılınç 40 kiloda, Leylanur Yıldırım 36 kiloda, Esmanur Hümeyra Eraslan ise +52 kiloda birinci oldu. Körfez Uluğbey Ortaokulu öğrencisi Ebubekir Binici ise 42 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. - KOCAELİ